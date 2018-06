Selargius, la palestra di Santu Nigola cambia look

Nuovo look per la palestra di Santu Nigola: manutenzione della copertura, ristrutturazione dei servizi igienici e pavimentazione all’avanguardia che consentirà di praticare diverse discipline . “Si tratta di un intervento di oltre 250 mila euro: 100 mila sono risorse comunali, gli altri 150 mila li abbiamo ottenuti grazie al finanziamento del Credito sportivo”, spiega il sindaco Gigi Concu. “Siamo riusciti a concludere i lavori rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma ed è già arrivato anche il collaudo del Coni. Adesso cercheremo di reperire ulteriori risorse per intervenire anche nelle altre strutture sportive che necessitano di manodopera”.

Ultima modifica: 1 giugno 2018