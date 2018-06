Selargius, la centralissima via Manin finisce sott’acqua dopo il temporale di questo pomeriggio, con le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco in azione: guardate il VIDEO del nostro lettore Andrea Concu, che fotografa la situazione di mezz’ora fa nel centro selargino. Fondamentale è stata infatti l’opera di prevenzione e di pronto intervento di moltissimi volontari per evitare guai peggiori.

