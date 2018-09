Selargius invasa dalle blatte, in pieno giorno infestano strade e case. Guardate il VIDEO girato dal nostro lettore Omar Rocca: “Questa è la conseguenza delle disinfestazioni…che bello…che belloooo..”, ironizza il residente selargino in un video che sarebbe divertentissimo se non ci fossero appunto blatte dappertutto sui muri. E voi, cari lettori di Casteddu Online, avete segnalazioni simili da fare con foto riguardanti le vostre zone?

Ultima modifica: 10 settembre 2018