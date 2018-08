Selargius, il “cibo sospeso” per le persone bisognose: acquisti i generi alimentari, vanno ai poveri. Una bella iniziativa, quella rilanciata su Fb che riguarda un negozio di via Manin che ha dato il via all’originale iniziativa. Non pubblicitaria, ma umanitaria: aderisce infatti anche il Comune di Selargius. Che col suo patrocinio scrive: “In questo negozio è possibile acquistare generi alimentari da offrire alle persone bisognose della nostra cittadina. Un piccolo gesto di solidarietà ci farà sentire sempre meglio”. L’iniziativa potrebbe riguardare presto molti altri negozi di Selargius, e potrebbe essere una bella idea da esportare e imitare in tutta l’area vasta cagliaritana.

Ultima modifica: 30 agosto 2018