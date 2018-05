Selargius, giovane in trappola per spaccio con hashish e cocaina: preso dai carabinieri

Giovane selargino in trappola per spaccio di droga. Nel primo pomeriggio odierno a Selargius, dopo un mirato servizio antidroga, i carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Roberto Addari, 29enne disoccupato del posto con precedenti. I militari operanti, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua disponibilitĂ 90 grammi di hashish, 1 di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani.

