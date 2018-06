Selargius, “beccato” con 10 grammi di hashish: nei guai 34enne

E’ finito in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti A.C., 34 anni, di Selargius, con precedenti di polizia. I carabinieri della stazione locale al termine di una perquisizione personale e domiciliare lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale da taglio e confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani. L’operazione rientra in una mirata attività antidroga della Stazione di Selargius, che ha già portato all’arresto di tre persone nell’ultima settimana.

