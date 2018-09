L’Oratorio Don Bosco Selargius in collaborazione con la Società Futsal Futbol Cagliari organizza la Scuola di Calcio a 5 a partire dai bambini di 5 anni nati nel 2013. La scuola Calcio a 5 è aperta anche ai ragazzi Universitari e adulti, che parteciperanno durante l’anno ai tornei MSP. I gruppi saranno seguiti dagli allenatori della Futsal Futbol Cagliari. Per info marioserafin@cgs-sardegna.it tel. 348/5667644 o in oratorio dalle 17:00 alle 21:00.

Ultima modifica: 4 settembre 2018