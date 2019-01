Sea Watch, migranti anche in Italia. Salvini duro: “Non autorizzo niente, vediamo se arrivano..”

Via libera di malta allo sbarco della Sea Watch, con al conferma: migranti anche in Italia. Raggiunto laccordo europeo, andranno in 8 Paesi. Ma Salvini non ci sta: “In queste ore l’Europa si propone di accogliere altri immigrati da altri barconi, cedendo ai ricatti di scafisti e Ong. Da ministro non sono e non sarò mai d’accordo su nuovi arrivi, e l’Europa che nascerà avrà una voce e un passo diverso rispetto ai burocrati che l’hanno governata fino ad ora”. “Cedere alle pressioni e alle minacce dell’Europa e delle ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano”, aggiunge il ministro dell’Interno su Quotidiano.net.

Salvini aggiunge: “Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano i migranti…”. E accusa gli alleati M5s di non averlo avvertito della decisione di prendere parte all’accoglienza delle persone soccorse dalle ong. “Le scelte – ha aggiunto – si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo”.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019