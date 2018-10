Sdegno a Villacidro, siringhe usate e fazzoletti sporchi di sangue abbandonati in strada

Un semplice sacchetto di carta abbandonato in strada può celare un enorme pericolo.

E così è accaduto a Villacidro nei pressi di via Gennaro Murgia. A segnalare l’episodio che, pare, non sia nemmeno un caso isolato, sono alcuni cittadini che hanno rinvenuto un involucro contenente diverse siringhe usate e dei fazzoletti sporchi di sangue. Ma non solo. Alcuni giorni prima, nei pressi della palestra del paese, sempre diverse siringhe usate e senza il cappuccio di protezione e delle fiale vuote gettate in terra. “Ho i brividi a pensare cosa sarebbe potuto succedere se qualche bambino, nell’andare a scuola, incuriosito, avesse rovistato dentro” spiega uno dei cittadini che ha rinvenuto l’involucro. E la segnalazione non può passare inosservata.

Indignazione sui social per l’accaduto.

Ultima modifica: 19 ottobre 2018