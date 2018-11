Scuole allagate a Carbonia, gli alunni in sciopero sotto il consiglio comunale

Protestano i ragazzi dell’istituto di istruzione superiore”G.M.Angioj”, di Biotecnologie, Liceo Scienze Applicate, Grafica e Comunicazione, Informatica e Telecomunicazioni, Costruzione, Ambiente e Territorio per le difficoltà in cui versa la scuola ogni qualvolta piove. Questa mattina hanno deciso di scioperare in seguito agli allagamenti avvenuti per tutta la giornata di ieri. Le abbondanti piogge hanno allagato i corridoi interni dell’Istituto e il piazzale esterno è pressoché impercorribile. Hanno raggiunto la Torre Littoria, situata affianco alla sede del consiglio comunale, e hanno chiamato a gran voce Gian Luca Lai, vicesindaco ed assessore del Territorio, Ambiente, servizi di Pubblica utilità, Manutenzione e Randagismo per avere un confronto e discutere sulla situazione in cui versa la scuola.

Ultima modifica: 20 novembre 2018