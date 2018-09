Cagliari, scuola di via Meilogu: “Bimbi senza area giochi”

L’allarme dalla scuola materna del complesso Brianza di via Meilogu. I lettori segnalano per le condizioni in cui versa il cortile esterno l’area dedicata ai giochi e allo svago per tutti i bambini della struttura. “È stato già fatto reclamo dalla scuola stessa perché questa estate sono cadute due piante enormi di pino . Sono state tolte ma ciò ha comportato danni alle grate e ci sono ancora i tagli dei pini. L’area comunque è inagibile e i bambini sono costretti a giocare solo all’interno senza poter usufruire a pieno della struttura. Ora non so se il comune di Cagliari intenda finire i lavori ma speriamo li finisca il prima possibile. Per il bene di tutti i bimbi”.

Ultima modifica: 19 settembre 2018