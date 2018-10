Scuola e innovazione, premi e riconoscimenti per gli studenti del Buccari-Marconi

L’istituto d’istruzione superiore “Buccari-Marconi” di Cagliari investe sull’innovazione e ottiene prestigiosi riconoscimenti alla manifestazione “ S oft Mobility Hack”, che si è svolta nei locali della stazione di Avellino, che ha rappresenta un momento di incontro e confronto per tutte le realtà scolastiche nazionali che hanno vissuto o stanno vivendo nei loro territori di appartenenza processi di ripristino e rigenerazione di linee ferroviarie turistiche, in grado di attrarre nuovo turismo.

Il “Buccari-Marconi” è stato l’unico istituto superiore sardo a partecipare al primo hackathon della Scuola italiana dedicato al futuro della mobilità dolceed è stato selezionato dal ministero dell’Istruzione insieme ad altre 11 delegazioni delle scuole secondarie di secondo grado italiane.

A rappresentare il Buccari-Marconi, accompagnati dalla docente Rossana Cappai, vi erano tre studentesse del Buccari e tre studenti del Marconi, tra ipiù meritevoli frequentanti il IV anno dell’indirizzo nautico e industriale. Si tratta di: Selvaggia Carpenti, Eleonora Cavinato, Valentina Schirru,Emanuele Deidda, Samuele Loche e Martino Pistis che hanno incontrato e si sono confrontati con le realtà scolastiche nazionali che hanno vissuto o stanno vivendo nei loro territori di appartenenza processi di ripristino erigenerazione di linee ferroviarie dismesse. Gli studenti e le studentesse hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti. In particolare il risultato del team in cui era inserita l’alunna (Buccari) Selvaggia Carpenti è stato ottimo. Ha vintoinfatti la sfida nazionale e parteciperà al prossimo hackathon, che si svolgerà a Matera. Eccezionale è stato il risultato di Valentina Schirru (Buccari) che è stata selezionata dalla giuria degli esperti, per partecipare in virtù delle sue spiccate doti personali, alla futura gara internazionale. Infine il team di Martino Pistis della IV W Marconi si è classificato terzo nella gara nazionale.

Il compito proposto è stato il seguente: “Immaginate, proponete e costruite un modello di nuova mobilità capace di (ri)attivare connessioni ormai perse (tratte ferroviarie, tracciati stradali, ciclovie, sentieri, cammini, ippovie), in una logica di interscambio intelligente tra percorsi lenti e veloci.”

“E’ stata un’esperienza di grande valore formativo per gli studenti e lestudentesse del nostro Istituto – sottolinea il dirigente scolastico Giancarlo Della Corte – perché hanno avuto l’opportunità di apprendere metodologieinnovative di co-progettazione, di condividere la loro visione di società e di futuro sostenibile e di esporre le proprie idee. La valutazione delle proposteprogettuali è stata affidata a qualificati esperti nazionali del settore della mobilità sostenibile e al pubblico che poteva votare tramite app”.

L’esperienza, dunque, è stata molto positiva per tutti gli studenti e lestudentesse. “Uno degli scopi principali della nostra candidatura all’evento – aggiunge il dirigente scolastico Giancarlo Della Corte – era quello di far conoscere e rilanciare la storia e i pregi del nostro “Trenino verde” reso noto anche a livello internazionale sin dai primi dell’900 dallo scrittore inglese David Herbert Lawrence che, nel suo “Sea and Sardinia” descrisse con mirabile maestria letteraria le emozioni che un viaggiatore, attraverso un mezzo così singolare, poteva provare nell’esplorare territori interni della nostra isola.

La Sardegna possiede 600 chilometri di ferrovie poco utilizzate o addirittura in via di dismissione, che potrebbero, invece, essere importantivolani per un turismo lento e sostenibile. I contesti e gli scenari in cui scorronoi binari sono, infatti, splendidi.

Così in una fase di particolare criticità del nostro sistema di mobilità con treni su rotaie a “Scartamento ridotto” abbiamo inteso promuovere, attraverso le/i nostre/i allieve/i un’azione di ricerca e ideazione che fosse di auspicio per la rinascita e il potenziamento dei sistemi di Soft Mobitily con finalità turistiche ed ambientali eco-sostenibili”.

L’EVENTO L’hackathon era parte integrante dell’evento nazionale“terr@dimezzo – #FuturaAvellino #PNSD”, uno dei 24 appuntamentinazionali di #FuturaItalia, promossi dal Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca nel 2018, dedicati alla Scuola digitale.

Il “Soft Mobility Hack” è stata un’occasione unica per raccogliere il punto divista e le idee dei più giovani su come le nuove tecnologie applicate alla“mobilità dolce” possano contribuire alla rigenerazione e riconnessione delle aree interne del nostro Paese, in un’ottica di sviluppo sostenibile. I suoi risultati, che presto saranno resi pubblici, rappresenteranno un capitale prezioso di idee,proposte e suggestioni in vista degli appuntamenti della Scuola italiana per il2019, dichiarato dal Ministero per i beni e per le attività culturali “Annonazionale del turismo lento”.

L’hackathon di Avellino era una competizione che, a partire da un temaprincipale, proponeva delle sfide ai suoi partecipanti i quali, organizzati in teameterogenei sia per provenienza che per indirizzo scolastico, hanno avuto ilcompito di affrontare, ricercare e progettare nuove soluzioni, modelli, e serviziinnovativi atti a valorizzare le zone più interne e fragili del nostro territorio definite appunto terre di mezzo. Il “Soft Mobility Hack” è stato un momento di incontro e confronto per tutte le realtà̀ scolastiche nazionali che hanno vissuto o stanno vivendo nei loro territori di appartenenza processi di ripristino e rigenerazione di linee ferroviarie turistiche, in grado di attrarre nuovo turismo

“A tutte/i loro e alla professoressa Rossana Cappai – conclude il dirigente scolastico Prof. Giancarlo Della Corte – vanno le mie congratulazioni e quelle di tutta la Comunità scolastica”.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018