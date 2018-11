Il Ministro dell’Interno e vicepremier leghista Matteo Salvini, dal suo profilo commenta per le rime le scritte apparsa e a Cagliari. “Salvini MUORI”, Salvini a testa in giù, Salvini vattene. Manifesti e scritte realizzati dai soliti idioti nel Cagliaritano.FATE PENA!

Domani, giovedì, e venerdì tornerò in Sardegna, ad Olbia, Nuoro, Tortolì, Girasole, Villasimius, Cagliari e Capoterra, anche alla faccia di chi ci vuole male. Noi andiamo avanti!”

Ultima modifica: 21 novembre 2018