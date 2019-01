Scoppia incendio in casa a Villaputzu: anziana si salva salendo sul tetto

Momenti di grande paura questa mattina a Villaputzu per un incendio divampato in un’abitazione di due piani. All’interno della casa un’anziana di 84 anni salvata dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito dopo essere riuscita a salire sul tetto. La donna è stata presa in cura dai sanitari del 118.

Indagini in corso per risalire alle cause che hanno fatto scoppiare il rogo. Forse un corto circuito, si esclude il dolo. Danni ingenti alle pareti e agli arredi.

Ultima modifica: 4 gennaio 2019