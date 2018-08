Scoperta una piccola serra di marijuana a Villasimius: un arresto

Droga a Villasimius, c’è un nuovo arresto.

Nel corso della giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Villasimius, durante un mirato controllo antidroga, hanno tratto in arresto M.A. un 27enne del posto, disoccupato, perchè trovato in possesso di quasi 60 grammi di marijuana suddivisa in dosi e alcune piante di marijuana in vasi, un bilancino e vario materiale utile per la coltivazione, compresi fertilizzanti e quasi 1000 euro in denaro contante.

L’uomo è stato accompagnato presso il Comando di San Vito e successivamente trasferito presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di oggi dall’Autorità Giudiziaria cagliaritana.

