Una vera e propria serra di marijuana con oltre 50 piante di oltre un metro ciascuna e dotata di impianto di climatizzazione e illuminazione, allestita in una stanza di un’abitazione di via del Geco a Elmas, è stata scoperta questa notte nel corso di una operazione dei carabinieri della stazione di Assemini. In manette sono finiti quattro cagliaritani di 48, 25, 33 e 32 anni per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

I carabinieri hanno sequestrato l’attrezzatura, un autocarro di proprietĂ di uno degli arrestati utilizzato per il trasporto della sostanza e l’appartamento. Questa mattina è atteso il rito per direttissima.  Per lo stesso reato è stata denunciata una donna cagliaritana di 22 anni poichĂ© si trovava in compagnia dei quattro nell’appartamento.

Ultima modifica: 20 giugno 2018