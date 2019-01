Cagliari, auto contro scooter a San Bartolomeo: ferito un quindicenne

Incidente stradale questa sera a San Bartolomeo. Una Skoda Fabia guidata da un 45enne cagliaritano, proveniente da piazza Scopigno arrivata nella via Cagna, per cause al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi, si è scontrata con un ciclomotore Yamaha. Il mezzo era condotto da un ragazzino cagliaritano minore di 16 anni, che aveva la stessa percorrenza e direzione dell’auto. Il passeggero dello scooter, un giovane cagliaritano di 15 anni, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino.

Ultima modifica: 4 gennaio 2019