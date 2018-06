Incidente questa mattina lungo la SS 195 a Sarroch.

Per cause ancora in corso di accertamento uno scooter si √® scontrato con un’auto che lo precedeva.

Sul posto il 118, che ha soccorso il conducente del motociclo, e la polizia locale.

Il traffico è fortemente rallentato.

F.G.

Ultima modifica: 22 giugno 2018