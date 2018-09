Scontro tra auto a Maracalagonis, 5 feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Brutto incidente tra due automobili sulla Strada provinciale 15, al chilometro otto, nel Comune di Maracalagonis. Lo schianto è avvenuto nella tarda serata. L’allarme è stato dato subito, e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco direttamente dalla caserma di Cagliari. I pompieri sono riusciti a estrarre dalle lamiere cinque persone, tutte, purtroppo, rimaste ferite nell’impatto.

Le due vetture sono state messe in sicurezza, indagini in corso per stabilire le cause dello schianto.

Ultima modifica: 20 settembre 2018