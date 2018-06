Scontro frontale tra Monserrato e Sestu, due auto coinvolte: momenti di paura sulla Sp28

Scontro frontale tra Monserrato e Sestu, due auto coinvolte: “Una strada maledetta e pericolosa, ennesimo incidente: va al più presto messa in sicurezza”, racconta in diretta il nostro lettore Mauro C. Oggi ci sono stati attimi di grande paura e tensione, si è trattato per fortuna soltanto di una tragedia sfiorata. I feriti sono ievi, sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha deviato anche il traffico. Una strada stretta e trafficata che invita a correre, teatro di molti incidenti negli ultimi anni.

