“Scoglio di Peppino a Costa Rei, spiaggia in mano ai privati: al mare solo a pagamento..”

C’era una volta la spiaggia libera di Costa Rei, davanti allo scoglio di Peppino: ormai è solo un ricordo. “La spiaggia è ormai tutta in mano ai privati, sino all’anno scorso almeno era rimasto un pezzo di sabbia per tutti: è un vero peccato”, commenta in diretta Carla Corona. Perchè se gli stabilimenti regolari sono dotati di regolare autorizzazione e attirano tanti turisti, allo scoglio di Peppino affiora anche la nostalgia dei tempi andati. Di quando la spiaggia era accessibile anche non a pagamento. La nostra nuova rubrica “Casteddu Estate” serve anche a questo: a raccontare le vostre impressioni sul nostro bellissimo mare. Segnalateci le vostre impressioni al 380 747 6085 su Whatsapp!

Ultima modifica: 4 giugno 2018