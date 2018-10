Scintille tra Berlusconi e Salvini. Fi lancia Cicu per le regionali: a rischio l’alleanza in Sardegna?

Scintille tra Salvini e Berlusconi. Secondo i quotidiani nazionali il Cavaliere sarebbe sempre più critico nei confronti della Lega e di Matteo Salvini. Il numero di Forza Italia avrebbe posto un ultimatum al Carroccio: o rompono col Movimento 5 Stelle o addio alleanza.

Le ripercussioni potrebbero avere ripercussioni anche in Sardegna, dove il ministro degli Interni è atteso a novembre (forse già la settimana prossima) per annunciare il nome del candidato (in pole Solinas, defilata Ines Pisano) per le regionali del 2019. L’indicazione per l’Isola, in base agli accordi del centrodestra, spetta alla Lega. Sempre che il patto non si spezzi prima. In coincidenza con le fibrillazioni a Roma Forza Italia in Sardegna si è ricompattata. L’ala di Cicu, Zedda e Pittalis ha ritrovato l’armonia col coordinatore regionale Cappellacci. E Cicu, in questo momento, è il nome che Forza Italia in Sardegna intende spendere per le prossime regionali. Se alla fine per le regionali la dovesse spuntare Solinas, Cicu potrebbe candidarsi alle suppletive cagliaritane col centrodestra.

Ultima modifica: 30 ottobre 2018