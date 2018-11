Schianto tra auto e Apixedda, momenti di paura sulla 131 verso Sestu: un 72enne in ospedale. La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Locale. Un’autovettura, condotta da un 38enne di Quartu Sant’Elena, stava percorrendo la 131 diretta verso Sestu. All’altezza del Km.5.500, per cause in fase di accertamento, il conducente dell’auto si è scontrato con una piccola motoape a tre ruote condotta da un 72 anni di Cagliari, che lo precedeva con la stessa direzione. A causa del tamponamento, di forte entità, il ciclomotore è stato scaraventato al di là della strada, e sulla destra, e dopo aver superato la banchina, si è fermato sulla vegetazione. Il conducente del ciclomotore è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu con un codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 25 novembre 2018