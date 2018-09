Scattano quattro avvisi di garanzia per la morte del piccolo Richard Mulas a Orosei. Lì, nella piscina maledetta, ora la Procura di Nuoro cerca le precise responsabilità. Per quella manina rimasta incastrata nella retina del bocchettone, il pm Ilaria Bradamante, titolare dell’inchiesta, sta passando al setaccio tutti gli indizi e l’inchiesta sarebbe già vicina alla svolga. Gli avvisi di garanzia serviranno anche agli indagati, che potranno così nominari dei periti per la perizia necroscopica. C’è un dubbio su tutti: esisteva un addetto alla sicurezza? Era mai stato nominato un manutentore? E soprattutto- come riporta anche l’Ansa- perchè la mano del bambino di sette anni di Irgoli è rimasta impigliata in quel bocchettone?

Ultima modifica: 6 settembre 2018