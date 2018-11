“Scarsa illuminazione e poca pulizia, il Cep versa in uno stato di degrado”

Il Cep, un quartiere periferico e primo rione della città per numero di abitanti anziani da diversi anni versa in uno stato di degrado. E ora arriva in consiglio comunale una proposta per la sistemazione del quartiere, fermata dai consiglieri di opposizione (Martinez, M5S, Sorgia, Misto Schirru, Fi, L. Lai, misto, Ibba, Centristi per l’Europa, Massidda e Mannino, Cagliari16, Deidda, Psd’Az, Onnis e Angius, Riformatori, Floris e Mereu, Fdi)

I consiglieri denunciano: la scarsa illuminazione, l’inesistente pulizia delle aree verdi comuni (elevata potenzialità di rischio incendio, considerata la quantità di aghi di pino presenti a terra).

E, la mancanza di sicurezza del transito pedonale, (marciapiedi pieni di buche e transenne un po’ ovunque).

Inoltre i consiglieri chiedono un adeguato intervento sulle griglie di contenimento dell’acqua piovana in via Ruffini e che venga sistemata la scalinata che da piazza Pitagora porta a via Archimede, una scala per lo più utilizzata da persone anziane.

Questo perché la staccionata in legno avente funzione di corrimano non è più utilizzabile considerato lo stato di assoluto abbandono ed è molto rischiosa.

