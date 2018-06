Scabbia a Cagliari, quarto caso in pochi giorni: “Gli operatori del Santissima Trinità hanno paura”

di Paolo Rapeanu

E quattro. Dopo il caso di un paziente di venerdì scorso e quello di ieri , con due infermieri risultati contagiati proprio da un paziente, ecco l’ennesimo caso di scabbia nell’ospedale cagliaritano Santissima Trinità. Ancora una volta, avvenuto nel reparto di Psichiatria 2. Quattro contagiati in meno di una settimana, ed esplode la polemica: “Gli operatori sono molto preoccupati e assillati dalla paura di contagiare i propri familiari”, tuona il segretario provinciale Fials Paolo Cugliara, “spaventa il silenzio assordante del responsabile del dipartimento, assente in situazioni di emergenza come questa, tutto ciò crea profondo imbarazzo”.