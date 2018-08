Sbarco a Cagliari, al porto la crociera per gay più grande d’Europa

Un doppio approdo quest’oggi al porto di Cagliari. Sono circa 7 mila passeggeri delle navi Costa Diadema e Celebrity Reflection. E quest’ultima è la vera novità: è nota per essere la più grande crociera d’Europa con l’animazione gay a bordo e frequentata da tantissimi turisti omosessuali. Con più di 3 mila persone sta portando in giro per il Mediterraneo persone da diversi paesi del mondo. La crociera è organizzata da un’associazione Lgbt che prenota le navi dopo un’indagine di mercato (il target turistico di riferimento è medio alto). Ogni anno scelgono diverse destinazioni e quest’anno hanno deciso di puntare su Cagliari. I croceristi hanno trascorso la giornata a Cagliari “scoprendo le bellezze del nostro centro storico e la spiaggia del Poetto. Hanno trovato una città bella e accogliente”, ha commentato il doppio sbarco così, su facebook, l’assessora al Turismo Marzia Cilloccu. Secondo alcune voci si sarebbero lamentati della mancanza difficoltà di trovare negozi di lusso in città. Il Comune sta pensando di istituire un percorso turistico per lo shopping di lusso nel capoluogo.

Ultima modifica: 30 agosto 2018