Sbarchi, pugno di ferro di Salvini: “Nuova nave carica di immigrati, i nostri porti sono chiusi”

di Paolo Rapeanu

La nave Aquarius è ancora ferma nelle acque del mar Mediterraneo, dopo il secco “no” all’arrivo in qualunque porto italiano da parte del ministro degli Interni, Matteo Salvini. E, adesso, quello che poteva sembrare un caso isolato sembra essere destinato a essere una consuetudine. Salvini, infatti, si scaglia contro la nave Sea Watch3, di un’Ong tedesca: “La nave, battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, ovviamente da portare in Italia. Associazione tedesca, nave olandese, Malta che non si muove, la Francia che respinge, l’Europa che se ne frega. Basta”, così Salvini.

“Salvare le vite è un dovere, trasformare l’Italia in un enorme campo profughi no. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C’È CHI DICE NO. #chiudiamoiporti”.

Ultima modifica: 11 giugno 2018