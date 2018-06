Sbarchi, Caruso: “Bene chiudere porti, ma serve pattugliare le coste sarde”

“Buona idea chiudere i porti italiani all’approdo delle ONG, ma in Sardegna è necessario anche sorvegliare costantemente, e in modo efficace, le coste, per contrastare l’incessante arrivo di clandestini dall’Algeria, che approdano nelle spiagge e addirittura nelle basi militari.

Auspichiamo che il Governo adotti misure forti anche nelle coste sud della Sardegna.

Auspichiamo, inoltre, che il Sindaco Zedda voglia concretizzare la sua “umanità” offrendosi di ospitare (vitto, alloggio, cure e svaghi) a spese proprie qualcuno dei clandestini già presenti sul territorio”.

Daniele Caruso

Segretario Regionale – Movimento Sociale Sardo – Destra Regionale

Ultima modifica: 11 giugno 2018