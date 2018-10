Sbaglia strada ed entra contromano sull’Asse mediano: sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata questo pomeriggio sull’Asse mediano a Cagliari.

Un 62enne di Quartu alla guida di una Ford Focus, che stava percorrendo via Tramontana in direzione Pirri, arrivato nella bretella di innesto con l’asse mediano si √® accorto di aver sbagliato strada per andare allo stadio.

Nel tentativo di riprendere la via Tramontana ha eseguito una manovra di inversione di marcia entrando nell’asse mediano contromano.

A manovra quasi conclusa si è però scontrato lateralmente con una Citroen C3, condotta da una 41enne di Cagliari, che in quel momento stava transitando in senso regolare.

La conducente ha prontamente sterzato verso sinistra. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Al conducente della Focus è stata immediatamente ritirata la patente.

Sul posto la Polizia Municipale.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018