Vigilia di Natale 2018 al mercato del pesce di San Benedetto. Tanto il pescato che rimane invenduto sopra i banchi dei pescivendoli, ma qualcosa si riesce comunque a “piazzare” dentro le buste e, in prospettiva, sulle tavole dei cagliaritani e dei sardi. Saverio Lonero ha quarantasette anni e una grinta da “ragazzino”: “Faccio questo lavoro sin da bambino, praticamente. Quest’anno si è lavoricchiato, tra i pesci che vanno per la maggiore c’è la ricciola. Una famiglia di tre persone può cavarsela spendendo, in media, tra i venti e i venticinque euro”.

Problemi dentro le casse, semivuote, ma anche nell’anello esterno del mercato: “Facciamo sempre qualche sconticino, tantissimi ce lo chiedono ed è un segno della crisi che c’è, non indifferente. I parcheggi per le automobili sono o a pagamento o per residenti”, spiega, mostrando tutta la sua contrarietà, Lonero, “e le scale mobili sono guaste da anni”.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018