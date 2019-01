Follia a Sassari, uomo litiga con una ragazza e la scaraventa per terra: “Ti butto nell’immondezza”

“Ci sarebbe da prenderti a schiaffi, sei solo una p******”. È solo una tra le tanti frasi da censura che un ragazzo rivolge ad una ragazza in pieno centro a Sassari. La zona è quella dell’Emiciclo Garibaldi, e l’episodio alla giornata di ieri (10 gennaio 2019). Molte le persone presenti, nessuno però è intervenuto: da dentro un pullman qualcuno ha ripreso la scena con uno smartphone, e il video, che dura un minuto e dodici secondi, è finito in diversi gruppi Fb. E, soprattutto, è stato inoltrato anche alla polizia Municipale.

“Stiamo svolgendo le indagini per risalire all’identità dell’aggressore e della vittima, siamo a buon punto e stiamo compiendo, ancora, ulteriori accertamenti e verifiche, anche per capire se ci sono state lesioni ed eventuali prognosi di cura per la ragazza”, spiegano dalla polizia Municipale sassarese.

Ultima modifica: 11 gennaio 2019