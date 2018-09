Sassari, 23 indagati per il funerale fascista

Sarebbero 23 gli indagati che avrebbero partecipato al saluto fascista durante il funerale di Giampiero Todini,docente di Storia del diritto italiano all’Universit√† di Sassari,¬† celebrati il 3 settembre nel sagrato della chiesa di San Giuseppe. A darne notizia oggi La Nuova Sardegna, secondo il quotidiano sardo, la Digos li avrebbe riconosciuti grazie agli zoom effettuati sul video che √® rimbalzato sulla rete.¬† L’indagine potrebbe allargarsi, ci sarebbe un fascicolo aperto in Procura a Sassari con ipotesi di reato per i funerali col saluto romano e la bandiera della repubblica tricolore di Sal√≤ sul feretro del giurista.¬†Verrebbe loro contestata la violazione dell’articolo 5 della legge Scelba che punisce chi partecipa a pubbliche riunioni compiendo “manifestazioni usuali del disciolto partito fascista”. Tra gli indagati anche il figlio del professore, Luigi Todini, che dice di aver organizzato le esequie proprio come avrebbe voluto suo padre, in pieno stile mussoliniano.

Ultima modifica: 10 settembre 2018