Sarroch, via ai lavori per sistemare strade, fogne e marciapiedi

Via ai lavori per il ripristino del territorio del comune di Sarroch, interessato dagli eventi calamitosi e meteorici delle ultime settimane. Un milione di euro subito disponibili. Ecco il piano degli interventi. “Interessata ai lavori (di somma urgenza) la viabilità rurale che sarà sistemata in più punti del territorio”, annuncia il vicesindaco Andrea Guiso, “sino a raggiungere e ripristinare l’importante accesso per Monti Nieddu, il parco di Gutturu Mannu, San Marco con le zone adiacenti la chiesetta di San Giorgio, la viabilità dal parco pubblico e le strade comunali di Perd’e Sali”.

Sì anche alla messa in sicurezza e al ripristino degli stabili comunali danneggiati dalle calamità naturali. E partiranno a breve anche gli interventi programmati nel centro abitato con ripristini di tratti fognari e marciapiedi. Mentre una linea di intervento dedicata riguarderà la pulizia dei canali, delle cunette e delle caditoie compromesse. Infine a seguire il ripristino degli asfalti compromessi per rendere più sicura la viabilità e la percorribilità delle strade cittadine.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018