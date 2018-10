Sarroch, “gli idrocarburi finiscono puntualmente in mare: Porto Foxi terra di nessuno”

Nuova denuncia dell’associazione ambientalista “Salva il mare “per lo stato delle acque nella costa di Porto Foxi, a Sarroch. “La persistenza di questo stato in cui versa il mare, richiama l’allarme da noi sollevato in tutti questi anni in occasione di analoghi delle forti piogge e dagli sversamenti- denunciano gli ambientalisti. In quelle circostanze le autorità comunali affermavano anche a mezzo stampa che si trattava di “normali procedure di sicurezza concordata con la Prefettura. Intanto gli idrocarburi finivano puntualmente in mare, non veniva messo in atto il “Piano di intervento a tutela del mare edito dal ministero dell’ambiente”, le autorità non approfondivano sulla ricerca dei veri problemi dello scempio a danno del mare in quelle occasioni. Ora il non aver preso misure idonee già in quelle circostanze pare che il tutto tecnicamente è degenerato e per quello che vediamo non è più contenibile.”

“Cosa è stato fatto, ovvero, cosa non è stato fatto – chiedono ironicamente -quando veniva da noi segnalato puntualmente alle varie Autorità? Ieri è stata informata la neo nominata Assessore all’Ambiente a seguito della dimissionaria sua collega. Aspettiamo da una figura chiave come l’Assessore all’ambiente per un comune come questo, una incisiva e scevra azione di tutela all’ambiente. La fune è stata tirata a dismisura, qualcuno dovrà spiegare cosa è stato fatto ovvero cosa non è stato fatto per evitare ciò che stiamo vedendo come esito inequivocabile. “

