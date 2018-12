Incidente questa mattina in località Perd ‘e Melis, a Sarroch.

Per motivi ancora in corso di accertamento un’auto è caduta in un burrone. Ci sono due feriti. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in elicottero.

Sul posto i vigili del fuoco.

