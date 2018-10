Sarrabus piegato dal maltempo, coppia intrappolata in casa a San Vito

Intervento dei carabinieri di San Vito nella zona di Castiadas a causa del forte maltempo che imperversa nell’Isola. Alcune famiglia residenti in abitazioni isolate sono state raggiunte e condotte in aree più sicure. In località Camisa una coppia è stata soccorsa dai vigli del fuoco intrappolata nella loro abitazione circondata dall’acqua. Il ponte è presidiato dai carabinieri. L’orientale sarda tra Burcei e San Priamo impraticabile è stata chiusa al traffico. La maggior parte delle strade completamente allagate.

(foto Ignazio Tolu)

Ultima modifica: 10 ottobre 2018