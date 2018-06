Sardi ancora nel mirino degli imbecilli di Facebook, insultata la sexy pastora Elisa Piga

di Paolo Rapeanu

All’ignoranza e all’imbecillità non c’è mai limite, a quanto pare, soprattutto nell’infinito mondo di internet. Dopo la pioggia di insulti contro i sardi, comparsa sul gruppo Fb “Sardegna Amore Mio” – notizia anticipata da tutti da Cagliari Online – ecco spuntare un nuovo gruppo, stavolta nel nome non c’è la Sardegna ma i post contenuti sono, purtroppo, ancora una volta contro chi vive nell’Isola al centro del mar Mediterraneo. E ad essere presa di mira è Elisa Piga, la pastora di Serdiana salita agli onori delle cronache lo scoro marzo per la scelta di un mestiere non facile e il suo grande fascino.