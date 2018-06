Sardegna, va in Questura per avere il permesso di soggiorno ma il passaporto Ã¨ falso

Si è presentato presso gli uffici della Questura per avere informazioni su come ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. All’atto dell’esibizione di un documento di identità, il 23enne ha mostrato un passaporto palesemente falsificato, privo di tutte le misure di sicurezza previste.

Ggli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari, hanno tratto in arresto il giovane originario della Guinea, per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.

