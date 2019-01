Sardegna, va a farsi visitare in ospedale al cuore: poi torna a casa e muore d’infarto. Ancora una strana morte in Sardegna: un uomo di 55 anni, Gianfranco Suelzu, si è presentato in ospedale con forti dolori per un controllo cardiologico. Rientrato a casa, è poi morto in seguito a un malore. La vicenda è avvenuta a Tempio, la riporta oggi La Nuova Sardegna. Al momento però non è stata aperta nessuna inchiesta. La famiglia non ha presentato denuncia.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019