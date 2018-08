Sardegna, stelle marine e nacchere pescate e postate su Instagram: bufera su Andrea Lucchetta

di Paolo Rapeanu

“Organizzare un acquario con 12 stelle marine, ricci di profondità e gnacchere morte ma molto seafashion è tanta roba”. Questo il testo a corredo della foto, postata ieri e poi rimossa dopo qualche ora da Andrea Lucchetta, sul suo profilo pubblico Instagram. Un gesto che ha fatto infuriare il popolo della rete e anche l’associazione “Sardegna rubata e depredata”, che da anni si batte per la tutela sia delle spiagge sia degli animali marini. Lucchetta, ex campione della pallavolo italiana, ha una villa proprio a La Maddalena. Dopo qualche ora e migliaia di commenti di utenti infuriati, ha cancellato la fotografia. Ma molti l’avevano già “salvata”, e la frittata sembra esserci tutta.

Ecco cosa scrive la pagina “Sardegna rubata e depredata”, che ha pubblicato lo screenshot dell’Instagram di Lucchetta: “Evidentemente non sapeva che portare fuori dal mare una stella marina significa ucciderla, evidentemente non sapeva che la Pinna Nobilis è tutelata da convenzioni internazionali poiché a rischio estinzione. Tutto ciò è avvenuto ieri a La Maddalena, Area Marina Protetta a tutela integrale. Cosa non si fa per qualche like e una manciata di followers in più. Ci auguriamo che la direzione dell’ente Parco manifesti la propria contrarietà verso questo affronto ai danni di un’ecosistema sempre più minacciato dall’arroganza umana”.

Ultima modifica: 31 agosto 2018