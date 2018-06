Sardegna, sequestrato un macello clandestino e abbattuti 110 maiali allo stato brado

L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che oggi, in agro di Irgoli, nelle località Sant’Elene, Sant’Andria e Gusponi sono stati abbattuti 110 maiali allo stato brado illegale, di ignota proprietà, non registrati all’anagrafe animale e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari da parte dei Servizi veterinari. Alle attività portate avanti dall’UdP in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato il Gruppo di intervento veterinario (GIV), e veterinari dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli agenti del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, gli uomini dell’Agenzia regionale Forestas.

Nel corso degli interventi odierni è stata inoltre trovato e messo sotto sequestro un macello clandestino, privo delle condizioni basilari per garantire la sicurezza alimentare, e dotato di una cella frigo con carni e frattaglie destinate al consumo. Immediato l’intervento degli operatori dell’istituto zooprofilattico e della Questura. L’UdP, che conduce i controlli vigilanza sul territorio in applicazione del piano e delle misure decise in accordo con Ministero della Salute e Commissione europea finalizzati all’eradicazione della PSA, dissuade i potenziali fruitori dall’assunzione di carni non sottoposte ai controlli veterinari previsti dalla legge ricordando che, nel caso di infezione, possono essere pericolose anche per l’uomo.

L’UdP rinnova l’appello a tutti i detentori irregolari di suini affinché regolarizzino la propria posizione. I Servizi Veterinari del ATS ricordano inoltre che mancano ancora comunicazioni dei censimenti annuali da parte degli allevatori di maiali, mentre ormai è operativa la Banca Dati Nazionale suina individuale.