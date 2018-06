Sardegna, ruba i gioielli dell’amica e li rivende al Compro Oro: nei guai 50enne

E’ andata trovare a casa un’amica, approfittando di un momento di distrazione, rimasta sola per alcuni minuti, è riuscita a portare via da una camera diversi gioielli. Poi è andata a un Compro Oro per rivenderli guadagnando la cifra di 400 euro. Dopo la denuncia del furto, gli agenti della polizia di Sassari, son riusciti a risalire all’identità del topo d’appartamento: una donna sassarese di 50 anni. La vittima mai avrebbe potuto immaginare che il ladro fosse proprio la sua amica. Ma tant’è.

I preziosi, una volta recuperati,  sono stati quindi restituiti alla parte offesa che ha manifestato il suo apprezzamento per l’attività svolta, non tanto per il valore economico dei gioielli, ma per l’importante valore affettivo che questi rappresentavano per lei. E sicuramente per averle aperto gli occhi sulla sua finta amica.

