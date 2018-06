Sardegna, rintracciata a Tortolì persona scomparsa da Reggio Emilia

Gli agenti del Commissariato di Tortolì hanno rintracciato in una struttura ricettiva del luogo il 48enne emiliano denunciato come scomparso dalla sua compagna due giorni prima. L’attento e mirato controllo del sistema alloggiati da parte del personale operante è stato fondamentale per la soluzione della vicenda che aveva allarmato i familiari dell’uomo preoccupati dalla possibilità che il proprio congiunto potesse aver posto fine alla sua esistenza con un gesto inconsulto.

L’uomo era in stato confusionale, tale da non riuscire a riferire il motivo della sua permanenza in loco e del suo vagare senza meta per la Sardegna.

Il 48enne presentava diverse escoriazioni alle mani e alle braccia, frutto a suo dire di un sinistro stradale occorsogli durante la serata del giorno precedente.

Considerato lo stato di salute dell’uomo, che nel frattempo manifestava propositi suicida, gli operanti hanno contattato il 118 per condurlo in ospedale a Lanusei, in attesa dell’arrivo dei familiari, prontamente avvertiti.

