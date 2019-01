Sardegna nel gelo: neve a Lanusei

Un’abbondante nevicata ha coperto oggi Lanusei. Le immagini della cittadina imbiancata fanno il giro dei social. Ma gran parte dell’Isola è finita sotto zero. La colonnina di mercurio ha toccato -7,8 gradi a Fonni Massiloi. Le zone più fredde Belvi con -5,9, Villanova Strisaili con -5,8, Asuni -5,5, Separadorgiu Gennargentu -5,3, Ballao -3,4, Villanova Tulo -3. Ma anche nel Cagliaritano le temperature non si sono discostate di molto da sopra lo zero.

(Foto di Alessandro Demurtas)

Ultima modifica: 4 gennaio 2019