Sardegna esclusa da “Meraviglie” su Rai 1: Fi attacca Alberto Angela

Sardegna esclusa da “Meraviglie”: Fi attacca Alberto Angela. Sulla mancata presenza della Sardegna in “Meraviglie, la penisola dei tesori”, programma condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1, Alessandra Zedda e Pietro Pittalis, assieme al gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale della Sardegna, sollecitano con una mozione il Presidente della Regione Pigliaru, a rivendicare il diritto della Sardegna di essere menzionata in tv al pari delle altre regioni d’Italia, sedi di siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. “Chiediamo inoltre – precisa la consigliera Zedda- di attivarsi per individuare mirate iniziative per riuscire a far dedicare anche alla nostra Isola uno spazio televisivo nell’ emittente pubblica Rai e che pertanto venga trasmesso il video che comprende il patrimonio artistico e culturale della nostra isola”.

I forzisti evidenziano: “Il percorso della trasmissione attraversa i tesori del nostro Paese e percorre tutta l’Italia peninsulare, compresa la Sicilia. Riteniamo ingiusto che la nostra regione non sia citata, tanto più che in Sardegna dal 1997 il villaggio nuragico Su Nuraxi di Barumini è nella Lista del Patrimonio dell’Unesco. Ma non solo. E’ presente anche nella lista del Patrimonio mondiale e immateriale dell’Unesco con il Canto a Tenore e con la Faradda dei Candelieri di Sassari”.

I consiglieri infastiditi puntualizzano: “La Rai dovrebbe assolvere alla missione di servizio pubblico rivolto alla valorizzazione del patrimonio e al conseguente sviluppo di tutto il Paese. E’ importante che la Sardegna venga inserita in Meraviglie perché sarebbe una buona occasione oltre che per valorizzare le bellezze riconosciute a livello internazionale, anche ai fini della promozione turistica. Con la mozione che, speriamo possa essere approvata rapidamente dal Consiglio Regionale, si chieda alla Rai di rimediare con una trasmissione che permetta anche alla Sardegna di presentare il proprio patrimonio culturale”.

Ultima modifica: 17 gennaio 2018