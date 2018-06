Sardegna, meno tasse più sgravi, lotta all’abusivismo: le richieste di Confartigianato

Meno tasse, più sgravi, rifinanziamento della Legge 51 per l’Artigianato, lotta all’abusivismo e maggiore spazio nei mercati alle produzioni artigianali dell’agroalimentare, tipico e tradizionale. Le richieste di Confartigianato Sardegna alla Commissione Speciale per l’Artigianato in Consiglio Regionale. Matzutzi e Mameli (Confartigianato Sardegna): “7.456 realtà chiuse in 10 anni: l’artigianato è ferito e non si arrende ma senza un concreto sostegno non può farcela”.

Abbattimento della tassazione, riduzione dell’imposizione

contributiva, sgravi per le giovani imprese, rifinanziamento della

storica Legge Regionale 51 del 1993, che per oltre 2 decenni ha

finanziato le imprese artigiane della Sardegna, ma anche lotta senza

quartiere all’abusivismo e maggiore spazio agli operatori artigiani

dell’agroalimentare, del tipico e del tradizionale nel suolo pubblico.

Sono queste le principali richieste che Antonio Matzutzi e Stefano

Mameli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna

hanno presentato, pochi minuti fa, in Consiglio Regionale a Cagliari,

ai Componenti la “Commissione speciale sulla grave situazione delle

imprese dell’artigianato e del commercio”, per supportare le oltre

35mila imprese dell’Artigianato, un comparto che, in 10 anni di crisi,

ha registrato una diminuzione di 7.456 realtà e lasciato senza lavoro

oltre 20mila persone.

“Anche quest’anno l’Artigianato sardo non vede ancora la luce in fondo

al tunnel – ha affermato Antonio Matzutzi, Presidente di

Confartigianato Sardegna alla Commissione Presieduta dal Consigliere

Roberto Deriu – imprese ancora in calo e comparto che perde altre 784

realtà produttive, risultanti tra 1.626 nuove iscrizioni e 2.410

cessazioni”. “Nel 2016 la diminuzione fu di 541 unità mentre dal 2008

a oggi ne sono scomparse definitivamente 7.456 – ha continuato

Matzutzi – i dati ufficiali di UnionCamere parlano di 35.562 imprese

artigiane sarde registrate negli albi delle Camere di Commercio al 31

dicembre 2017”.

Nel documento presentato alla Commissione, Confartigianato Sardegna ha

sottolineato come l’obiettivo primario del lavoro comune debba essere

quello di “ridare dignità ad un settore strategico per lo sviluppo

economico e sociale della Sardegna”, intervenendo, in primis, per

alleviare il peso asfissiante della tassazione, sia fiscale che

contributiva. Contemporaneamente occorre puntare sui giovani,

incentivandoli ad avviare un percorso sull’artigianato, con

l’abbattimento del costo previdenziale, per almeno due anni, per le

imprese artigiane di nuova costituzione. Sostegno anche al passaggio

generazionale all’interno delle aziende famigliari, con interventi

sugli sgravi contributivi e fiscali.

L’Associazione di Categoria ha premuto anche per il rifinanziamento

della storica, apprezzata e indimenticata, Legge Regionale 51 del

1993, che per decenni ha sostenuto le imprese dell’artigianato. Per

gli Artigiani, poi, appare strategico prevedere la definizione di

bandi a valere sul POR FESR che contemplino piccole pezzature (fino ai

15 mila euro o fino ai 50 mila) con procedure snelle (es. modalità

voucher) pensate a misura di piccola impresa.

Secondo Matzutzi e Mameli, inoltre, “occorre prevedere degli

interventi che vadano a contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Di

sicuro è il caso avviare interventi di collaborazione con le forze

dell’ordine per un potenziamento dei controlli. C’è necessità che le

amministrazioni pubbliche non assecondino il proliferare di imprese

non regolari che espongono e vendono nelle manifestazioni. Soprattutto

con le amministrazioni locali occorre lavorare in accordo affinché in

tutte le manifestazioni, le rassegne e i mercati si dia adeguato

spazio agli operatori artigiani, sia dell’agroalimentare sia

dell’artigianato tipico e tradizionale. Spesso gli artigiani vedono

ridotti i propri spazi a vantaggio di operatori che poco hanno a che

fare con la produzione artigiana sarda”. “Nello specifico – continuano

– è urgente che il Consiglio regionale intervenga per modificare la

L.R. n. 5 del 2006 che, anche con la Delibera di Giunta Regionale

attuativa 15/15 del 2007, regolamenta la “Disciplina generale delle

attività commerciali” con particolare riferimento al commercio sulle

aree pubbliche. La norma fa riferimento alle produzioni regionali di

artigianato tipico e tradizionale o dell’agroalimentare ma non è

abbastanza chiara e direttiva nei confronti delle amministrazioni

locali affinché riservino degli spazi alle imprese artigiane. Mentre è

previsto che agli imprenditori agricoli deve essere assegnato un

congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%. Riteniamo

che occorra dare un importante segnale al comparto, intervenendo sulla

legge e prevedendo altrettanta quota di riserva anche per gli

artigiani”.

Confartigianato Sardegna, durante la discussione in Commissione, ha

anche sottolineato come si certifichi, ancora una volta, che la crisi

in Sardegna non accenni ad allentare la morsa e come la ripresa sia

ancora frenata da tanti fattori. Sono dati molto pesanti che

rappresentano un grande turbamento per tutto il nostro comparto.

La crisi cronicizzata, il calo dei consumi delle famiglie, le tasse,

la burocrazia, la mancanza di credito e di interventi organici per il

settore, sono le principali cause che hanno costretto molti piccoli

imprenditori ad abbassare definitivamente la saracinesca della propria

bottega accrescendo le fila dei disoccupati.

“I numeri continuano, purtroppo, a dimostrare ciò che Confartigianato

sostiene da anni – ha rimarcato Matzutzi – le piccole e micro imprese

sono il motore trainante dell’Italia e della Sardegna, sono

flessibili, riescono a combattere e sopravvivere, ma non lo possono

fare all’infinito”.

L’Associazione ha anche denunciato come due imprese artigiane su tre,

il 65,3% di quelle regolari, soffrano la concorrenza sleale delle

aziende in nero e “sommerse”. Il tutto si traduce in 23.222 imprese

artigiane regolari sarde, delle 35.562 registrate negli Albi, che,

rispettando le leggi e pagando le tasse, devono “combattere” contro un

numero imprecisato di “non imprese”, che operano fuorilegge e in modo

scorretto e fraudolento. Stessa sorte tocca ai dipendenti regolari:

ognuno di loro compete quotidianamente contro 1,4 “occupati non

regolari”. Per questo, i circa 56mila occupati regolari artigiani,

ogni giorno, devono combattere un vero e proprio “esercito” di quasi

9mila lavoranti sconosciuti a tutti, che si traduce nel 15,4% del

totale della forza lavoro del settore.

“Ci auguriamo che la Commissione – concludono Matzutzi e Mameli –

lavori celermente e arrivi a risultati tangibili, soprattutto

attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie per

il settore”.

Ultima modifica: 14 giugno 2018