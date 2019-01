Sardegna, Maullu(FdI): “Rotte continuitÃ  territoriale ad Alitalia non Ã¨ buona notizia per sardi”

“Il fatto che Alitalia si sia aggiudicata tutte le rotte da e per la Sardegna non è certamente una buona notizia, specialmente per quei cittadini sardi che ormai vivono stabilmente in altre regioni d’Italia. Alitalia, in passato, ha contribuito in maniera decisiva a creare grandi problemi ai sardi, e con ogni probabilità continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. I più penalizzati saranno i non residenti, che potranno arrivare a pagare addirittura il doppio o il triplo rispetto ai residenti, ai quali sono state riservate tariffe dai 40 ai 49 euro per i collegamenti con Roma e Milano. La maggior parte dei problemi si manifesterà durante le festività, quando i sardi vorranno tornare a casa per ricongiungersi con le proprie famiglie: a quel punto, come sempre, i posti per i residenti saranno limitati, costringendo chi risiede in Sardegna a pagare le stesse cifre dei non residenti. Insomma, Tirrenia e Alitalia continueranno a rappresentare due fastidiose spine nel fianco per tutti i sardi”. Lo dichiara Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia, da sempre impegnato per la risoluzione dei problemi legati alla continuità territoriale della Sardegna.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019