Sardegna magica a Santo Stefano: il meraviglioso tramonto nella spiaggia di Campus a Villasimius, immortalato nella splendida foto di Roberta Pes. Uno spicchio di Sardegna, una cartolina da spedire in tutto il mondo per descrivere come sia bella la nostra isola anche in inverno.

Baciata dal sole, grazie alle splendide giornate di Natale e Santo Stefano che hanno visto tantissimi sardi in escursione, dare vita a salutari passeggiate nei litorali e nei luoghi più suggestivi dell’intera Sardegna.

Ultima modifica: 26 dicembre 2018