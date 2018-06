Sardegna, lite in famiglia sfiora la tragedia: padre minaccia di accoltellare il figlio

Lite in famiglia sfiora la tragedia. Si è reso necessario l’intervento dei militari della Compagnia Carabinieri di Siniscola, per sedare il furibondo alterco scaturito per futili motivi, oggi, in un piccolo centro della baronia, dove un 35enne è stato aggredito e minacciato con un coltello dal padre 65enne pensionato, pregiudicato.

I militari sono riusciti a pacare gli animi, fortunatamente prima che la situazione degenerasse. L’uomo in evidente stato di ebrezza è stato denunciato e il coltello sottoposto a sequestro.

Ultima modifica: 14 giugno 2018